هذا جديد الصندوق الوطني للتقاعد

أعلن، اليوم، الأريعاء، الصندوق الوطني للتقاعد ، عن فتح مركز استقبال وتوجيه جديد موجه لفائدة القاطنين ببلدية عين النعجة والمناطق المجاورة لها.

وحسب بيان للصندوق على منصة التواصل الاجتماعي، فإن المركز الجديد تابع للوكالة المحلية الجزائر وسط (بوقارة)، ويقع في حي 416 مسكن عدل - عين النعجة، حيث يهدف إلى استقبال وإرشاد المرتفقين وتوفير خدمات التقاعد في ظروف مريحة وأكثر تنظيمًا.

ويستقبل المركز المواطنين من الأحد إلى الخميس، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا (08:00) إلى غاية الرابعة والنصف مساءً (16:30).