هذا جديد الصيد البحري في الجزائر !

يتوقع أن يصل إنتاج الجزائر من الصيد البحري وتربية المائيات بنهاية ديسمبر 2023، حوالي الـ 125500 طن. في وقت يراهن فيه على تحديث أسطول الصيد البحري لاسيما في أعالي البحار ومشاريع تربية المائيات. وتسمين التونة الحمراء ضمن خطة قطاعية تمتد إلى 2030 لرفع قيمة الثروة السمكية بالجزائر.

عاد مستشار وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية ،جمال بولخصايم للقناة الأولى إلى حصيلة العام الجاري. مشيرا إلى إحصاء 112 ألف طن من الإنتاج السمكي خلال السنة الجارية بزيادة تفوق الـ 2200 طنا عن سنة 2022. ويتوقع ارتفاعه إلى 120 ألف طن بنهاية ديسمبر 2023 ، بينما تجاوز إنتاج السمك من تربية المائيات الـ 5500 طن.

وأشار بولخصايم إلى أن معدلات الإنتاج الصيدي مستقرة منذ حوالي 20 سنة في حدود الـ 100 ألف إلى 120 ألف طن سنويا. ما دفع الى الذهاب نحو بتطوير الصيد في أعالي البحار عبر تحديث أسطول الصيد الحالي. بالإضافة إلى التوجه نحو تربية المائيات سواء البحرية أو القارية. التي تراهن عليها الوزارة ضمن الخطة القطاعية للعام 2024 إلى غاية 2030.

كما قال مستشار وزير الصيد البحري إن 42 مشروعا لتربية المائيات في المياه البحرية منها مزرعتين تم إنجازها خلال 2023. مع استزراع 79 قفص عائم.

أما عن تربية المائيات في المياه العذبة فتتضمن 3 شعب وتضم 51 مزرعة منتجة منها 10 مزارع دخلت حيز الإنتاج هذه السنة إضافة إلى 52 مشروع قيد الإنجاز ما ساهم في رفع الإنتاج. فضلا عن شعبة تربية المائيات مع الفلاحة المدمجة. التي تعول عليها الوزارة. لاسيما مع إحصاء 102 ألف حوض للسقي الفلاحي و22 ألف فلاح يمارس هذا النشاط.

أما عن إدماج المقاولاتية والمشاريع الابتكارية في قطاع الصيد البحري، فافاد بولخصايم أن 71 مشروعا تم منحه علامة مؤسسة ناشئة. وسيتم مرافقة هاته المشاريع على مستوى مديريات. وغرف الصيد البحري لتصبح مشاريع منتجة تساهم في خلق مناصب شغل وفي زيادة كمية الإنتاج السمكي بالجزائر