هذا جديد الطبعة الثانية لصالون السيارات

كشف منير بطراوي منظم صالون “سيرتا اوتو” للسيارات في طبعته الثانية الذي سيقام في ولاية قسنطينة بداية من 6 ماي المقبل سيحمل في طياته مفاجٱت كثيرة.

وأضاف بطراوي، على هامش الإعلان عن الطبعة الثانية لصالون السيارات. أن هذه الطبعة ستكون مغايرة لسابقتها من خلال إرتفاع عدد الوكلاء الحاضرين. خاصة وأن العديد من الوكالات والعلامات لم تكن حاضرة في الطبغعة السابقة.

وأشار بطراوي، إلى أن الطبعة القادمة ستتضمن تخفيضات على عديد العلامات خلال البيع وبأسعار مغرية وتنافسية نظرا لكثرة الطلبات على السيارات خاصة وأن العديد منها لم تكن موجودة في صالون وهران. مضيفا أن مفاجآت عديدة تنتظر الزوار في الطبعة الثانية للصالون الوطني للسيارات ولواحقها على رأسها مشاركة أزيد من 100 عارض. على رأسهم علامات جديدة للسيارات تدخل لأول مرة للسوق الجزائرية وتشارك لأول مرة في الصالون. كما ستشارك عشرات الشركاة المختصة في صناعة وتسويق قطع الغيار.