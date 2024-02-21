هذا جديد العمرة خلال شهر رمضان

كشف مدير نشاط العمرة بالديوان الوطني للحج والعمرة، عن خطة لمتابعة ومرافقة الوكالات السياحية في تكفلها بالمعتمرين خلال شهر رمضان. والذي يشهد زيادة في عدد الأشخاص الذين يرغبون في أداء مناسك العمرة.

كما أعلن احمد توهامي، في تصريح لـ “النهار”، عن تنظيم جملة من الأنشطة للمعتمرين والتكفل بهم وتقديم خدمات مباشرة لهم. وهذا من خلال زيادة عدد فرق المتابعة عبر المطارات وتوفير مداومة دائمة على مستوى مطارات الإقلاع.

وافتتح الديوان الوطني، مكتبا على مستوى المحطة الغربية لمطار الجزائر مؤخرا لاستقبال شهر رمضان الكريم. ومن خلاله يستطيع المعتمرون تقديم انشغالاتهم والاستفسار حول نشاط العمرة بشكل عام على مستوى المطار.

وقال المتحدث، إنّ الديوان رصد ميزانية لتقديم حوالي 6000 وجبة خلال رمضان بين إفطار وسحور للمعتمرين. الذين يصادف توقيت إقلاعهم مع موعد الإفطار.

أما بخصوص أسعار العمرة في رمضان، فأكد توهامي، أن الأمر خاضع للعرض والطلب.