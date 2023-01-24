هذا جديد العمرة والحج.. هكذا ستكون الأسعار

كشف مولود يوبي رئيس الإتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار، أنه تم إقرار تسهيلات عديدة من أجل إنجاح رحلات العمرة وموسم الحج هذه السنة. مشيرا إلى ان الأسعار سترتفع عن السنوات السابقة.

وأضاف يوبي خلال استضافته في قناة “النهار” اليوم الثلاثاء، أنه تم تمديد فترة تأشيرة العمرة إلى 90 يوما. بالإضافة كذلك إلى أن السعودية أطلقت خدمة “تأشيرتك عمرتك” من أجل السياحة. غير أن أسعار العمرة ارتفعت بأكثر من 50 بالمائة بعد جائحة كورونا. بعدما كانت تتراوح مابين 110 إلى 130 ألف دينار. أصبحت الأسعار حاليا تتراوح مابين 210 إلى 230 ألف دينار وهو مايعادل 23 مليون سنتيم.

وعن أسعار الحج هذا الموسم، أكد يوبي أنها ستكون مرتفعة مقارنة بالسنة الفارطة. أين وصلت إلى 850 ألف دينار وبعد تدخل رئيس الجمهورية بلغت 75 مليون سنتيم. مشيرا إلى أن سعر التذكرة للخطوط الجوية الجزائرية أو السعودية ارتفعت. حيث تتعدى 130 الف في رمضان. و115 ألف دينار للتذكرة في الايام العادية. بالإضافة كذلك إلى أسعار الفنادق والتأشيرة والنقل.

وأشار في ذات السياق، إلى أن أسعار الحج والعمرة يخضع لقانون العرض والطلب، وأين سيكون هناك ضغط على مكة والمدينة وحتى البعثات او المواطنين الراغبين في المناطق المركزية يجب ان يدفعوا أموال باهضة. الامر الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار هذه السنة. غير أن الأسعار خارج المدينة المركزية ستكون بأسعار أقل.

من جهته دعا ذات المتحدث إلى ضرورة رفع عدد الوكالات السياحية المنظمة لموسم الحج نظرا لارتفاع كوطة الجزائريين من الحجاج والمقدرة بأكثر من 41 ألف حاج جزائري. مشيرا إلى أنه بالرغم من ارتفاع كوطة الجزائريين تم تخفيض عدد الوكالات السياحية. في انتظار رفع عدد الحجاج من قبل السلطات السعودية. مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل من أجل زيادة الوكالات التي تحصلت على النقطة التأهيلية.