هذا جديد المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة

كشفت وزارة العدل، اليوم الإثنين، عن الإعلان المحدد لمركز إجراء الإختبارات الكتابية للقبول للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة الدورة الثانية لسنة 2024، وتوزيع المترشحين على قاعات الإمتحان.

وأعلنت المدرسة العليا للقضاء، إلى علم المترشحين للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة الدورة الثانية لسنة 2024. أن الإختبارات الكتابية ستجرى في جامعة الجزائر-3- دالي إبراهيم.

وستجري المسابقة، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 أفريل 2025 وفق الرزنامة الموضحة في الوثائق المرفقة، وحسب توزيع المترشحين.