هذا جديد المنحة الجامعية

تم غلق منصة “منحتي”، الخاصة بتسجيلات الطلبة للحصول على المنحة الجامعية، بعدما تم فتحها لدورة ثانية.

ومن المحتمل أن يعاد فتح المنصة مجددا، بعد الإنتهاء من دراسة ملفات المجموعة الثانية.

هذا وأُعيد فتح المنصة الخاصة بالتسجيلات في المنحة الجامعية “المنحة”، أواخر شهر ديسمبر الماضي، بعدما تم غلقها يوم 10 ديسمبر.

وتم فتح المنصة، للسماح للمتأخرين، التسجيل في المنصة، وكذا للتعرف عل نتيجة دراسة ملفات الطلبة الذين قاموا بالتسجيل، إن كانت مقبولة أم مرفوضة أم ناقصة.

ويجد الطلبة الذين قُبلت ملفاتهم، رسالة فحواها أنهم يستطيعون الإستفادة من المنحة في آجالها المحددة.

ويمكن للطلبة الولوج إلى المنصة، عبر وضع سنة حصولهم على البكالوريا ورقم الشهادة، بالنسبة لإسم المستخدم. أما كلمة السر فتتمثل في تاريخ ميلادهم.

هذا وإنطلقت عمليات تجديد المنحة الدراسية بالنسبة للطلبة القدامى، عبر منصة بروغرس، بداية شهر نوفمبر الماضي، في إطار سياسة صفر ورق التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.