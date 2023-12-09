هذا جديد المنحة الجامعية

أضافت منصة “منحتي” المخصصة لرفع ملفات تسجيل وتجديد المنحة الجامعية للسنة الدراسية 2024/2023، خانة جديدة لمعرفة نتيجة دراسة الملف.

ويستطيع الطلبة الذين قاموا بالتسجيل عبر المنصة، الدخول إلى حساباتهم والإنتقال إلى الخانة الأخيرة والتي سيجدون فيها نتيجة دراسة ملفاتهم، إن كانت مقبولة أم مرفوضة “ملفات ناقصة”، وعليهم إستكمال العملية.

هذا وإنطلقت عمليات تجديد المنحة الدراسية بالنسبة للطلبة القدامى، عبر منصة بروغرس، بداية الشهر الماضي، في إطار سياسة صفر ورق التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويستطيع الطلبة القدامى التسجيل في نفس المنصة التي سجل فيها الطلبة الجدد، وكل حساباتهم أصبحت مفعلة.