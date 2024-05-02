هذا جديد المنح الدراسية بالخارج لسنة 2024-2025

وجهت وزار التعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة الى رؤساء الندوات الجهوية، أبلغتهم من خلالها بعملية تجديد المنح الدراسية بالخارج لسنة 2024-2025.

وتخص الشروط عملية تجديد المنح للطلبة الذين لم يستكملوا المدة القانونية المبرمجة مسبقا. للتكفل بهم، والذين يسجلون تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي.

وسيتم تنظيم عملية تجديد المنحة برسم السنة الجامعية 2024-2025 من قبل المصالح المختصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إضافة إلى الخبراء العلميين لدى اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج.

هذا و يتم إيداع جميع طلبات التجديد على المنصة الرقمية من قبل الطلبة. ويتكون ملف التجديدمن كشف النقاط المتضمن تأشيرة المؤسسة الجامعية المستقبلة وبطاقة المتابعة البيداغوجية.

كما يتم تحميل النموذج من الموقع الإلكتروني للوزارة والمنصة الرقمية مؤشر عليها من طرف

المؤسسة الجامعية المستقبلة والممثليات الدبلوماسية والقنصلية ، أما في ما يخص الطلبة

المستفيدين من المنحة في إطار المادة 08 من المرسوم الرئاسي رقم 14-196 المؤرخ في 6 جويلية

2014والذين انهوا تكوينهم في الليسانس ويريدون مواصلة دراستهم في طور الماستر، يجب عليهم

إيداع شهادة التسجيل في الماستر .

هذا ما يجب أن يحتويه ملف الترشح

يجب أن يحتوي الملف على جميع التوقيعات المطلوبة لن تتم دراسة الملف الذي لا يحتوي على تأشيرة المؤسسة الجامعية المستقبلة وممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية،أما بالنسبة لعملية تجديد المنحة لهذه السنة. ستتم عن طريق الخبراء العلميين لدى اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج على المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض.

كما يتم تسليم وثائق تجديد المنحة من قبل مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمؤسسات الجامعية ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالنسبة للممنوحين الذين تحصلوا على موافقة لجنة الخبراء بعد دراسة الملف.

هذا و يجب إبداع طلبات تجديد المنحة خلال الفترة الممتدة من 23 جوان إلى 15 أوت 2024 لن يتم اخذ بعين الاعتبار أية وثيقة خارج هذه الأجال.

وأكدت الوزارة أنه لا تقبل طلبات تمديد المنح، ولذا يرجي من الممنوحين اتخاذ جميع التدابير لإنهاء التكوين خلال الفترة القانونية المحددة لهم مسبقا.