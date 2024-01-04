هذا جديد المنصة الجزائرية للمجلات العلمية

أكدت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أن المنصة الجزائرية للمجلات العلمية، غير مسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الاغفالات أو عدم الدقة أو الأخطاء المتعلقة بالمقالات التي تم قبولها من طرفها.

وحسب بيان للمديرية، فإن رئيس تحرير المجلة، هو المسؤول الوحيد عن جودة وصحة محتوى المقالات التي ينشرها.

كما أن رئيس التحرير، يتعهد بتحليل جميع المقالات المختارة للنشر من خلال تمريرها عبر برنامج مكافحة السرقة العلمية المتوفر بالمنصة الجزائرية للمجلات العلمية. كما يتحمل المسؤولية الكاملية عن محتويات المقالات المنشورة.

شروط الإدماج وتعهد

يجب على المجلة العلمية الجزائرية المدرجة في منصة النشر الإلكتروني للمجلات العلمية الوطنية المنصة الجزائرية للمجلات العلمية ASJP الإلتزام بما يلي:

الإنضمام إلى حركة الإتاحة المفتوحة حيث لا يدفع المؤلفون مقابل النشر. كما يمكن تحميل كل مقال في المجلة العلمية مجانا من منصة ASJP.

احترام القواعد العلمية والمنهجية ومعايير الأخلاق الأكاديمية والأصالة المطلوبة في إعداد المقالات العلمية.

وضع جميع الإصدارات المنشورة في المجلة العلمية على منصة ASJP.

الإمتناع عن الدعوة بأي شكل من الأشكال إلى العنف والإرهاب والجريمة والتعصب والعنصرية والتمييز الجنسي. والطابع التشهيري أو المهين أو العدواني الذي يستهدف الأشخاص.

إحترام القيم والمبادئ التي تحكم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وقوانينها وقواعدها وكذلك السلطات والمؤسسات التي تمثلها.