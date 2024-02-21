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هذا جديد النقل البحري

بقلم أسماء.ع
هذا جديد النقل البحري
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قامت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الأربعاء، بتدعيم وكالتها التجارية بالعاصمة “خميستي” بموزع تذاكر ذكي.

ويمكّن الزبون من معرفة دوره في قائمة الانتظار، على أن تعمم الخطوة مستقبلا على باقي الوكالات التجارية. إلى جانب استغلالها كتطبيق عبر الهواتف الذكية قريبا .

وتندرج الخطوة في إطار التحضيرات لموسم الاصطياف الذي يشهد توافد إعداد هائلة من المواطنين الراغبين في اقتناء تذاكر سفر. كما من شأن هذه الخطوة، تحسين  ظروف استقبال الزبائن على مستوى الوكالات التجارية التابعة للمؤسسة، والتكفل الأمثل بهم.

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