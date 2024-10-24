هذا جديد الهجرة إلى إسبانيا

تخطط إسبانيا لتخفيف شروط منح تصاريح الإقامة وتسهيل اندماج المواطنين الأجانب في سوق العمل.

ومن المقرر تقديم النص الجديد لقانون الهجرة إلى مجلس الوزراء الإسباني في منتصف نوفمبر 2024.

ويهدف إلى تقليل الوقت الذي يستغرقه الحصول على تصاريح الإقامة والعمل في إسبانيا.

في الواقع، ترغب السلطات الإسبانية في جعل عملية منح تصاريح الإقامة والعمل أكثر بساطة وسهولة. بالنسبة للمواطنين الأجانب الموجودين بالفعل على أراضيها.

علاوة على ذلك، هناك أربعة مستفيدين من هذه الإجراءات الجديدة. وهم: طالبو اللجوء والطلاب والأسر والعمال الأجانب.

علاوة على ذلك، سيسمح هذا القانون الجديد للمهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى إسبانيا. بالتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامتهم بعد عامين. مقارنة بالفترة الحالية البالغة ثلاث سنوات.

كما تريد إسبانيا أيضًا إجراء تغييرات على الانتقال من تصريح الدراسة إلى تصريح العمل في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، تدرس الحكومة الإسبانية أيضًا إعادة تفعيل قانونها بشأن حقوق المهاجرين فيما يتعلق بلم شمل الأسرة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الوصول إلى هذا الإجراء وتحسين ظروفه للمواطنين الأجانب. وتمكينهم من الوصول العادل إلى بعض الخدمات العامة.

بمجرد اعتماده، تهدف الحكومة الإسبانية، من خلال قانون الهجرة الجديد هذا، إلى جعل بلادها أكثر جاذبية للعمال الأجانب. ولكن أيضًا تسهيل استقرار هؤلاء المهاجرين في بلد منفتح ومزدهر.

وللتذكير، سجلت إسبانيا في عام 2023 دخولا غير قانوني لـ 56852 مهاجرا عن طريق البر والبحر.

وفي حال الموافقة عليه، فإن النص الجديد لقانون الهجرة في إسبانيا سيسهل الحصول على تصاريح الإقامة والعمل. لآلاف من هؤلاء المهاجرين الذين يستوفون الشروط المطلوبة.