هذا جديد بيع اللحوم الحمراء بـ1200 دج

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أن توزيع اللحوم الحمراء المستوردة بمناسبة رمضان سيعرف تحسنا ملحوظا خلال هذا الاسبوع.

وقال الوزير، خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم تخصيص 1100 نقطة بيع لهذه اللحوم، بإمكان المستهلكين التعرف عليها من خلال المنصة الرقمية التي وضعتها دائرته الوزارية لهذا الغرض.

كما أضاف هني، أن عملية الاستيراد لا تزال مستمرة حيث ينتظر أمس الخميس وصول ثاني باخرة محملة بـ2500 رأس عجل موجه للذبح.

وبخصوص أسعار هذه اللحوم المستوردة، كشف الوزير أنه أسدى أمرا يقضي بتوحيد سعر اللحوم الحمراء ب 1200 دج للكيلوغرام الواحد، بالنسبة لكل الاجزاء.

وجاء ذلك بعدما لوحظ مؤخرا أن بعض الجزارين المتعاقدين يبيعون هذه اللحوم المستوردة بأسعار مختلفة. تتجاوز السقف الملتزم به “1200 دج” حسب الاجزاء.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن قطاعه يواصل العمل على توفير المواد الفلاحية الأساسية، وبأسعار معقولة.

مشيرا إلى عدم وجود أي مبرر لارتفاع الأسعار بعض الخضر كالبصل التي تفوق مخزوناتها 8000 طن.

واعتبر في هذا السياق أن سعر التفاح المحلي الذي وصل إلى 600 دج أمر “غير مقبول”، في ظل توفر السلع.

وحول السلالات المحسنة وراثيا من الأبقار، أوضح هني أنه تم تسطير عدة برامج دعم لفائدة المربين، قصد تطوير الشعبة. خاصة ما تعلق بتربية الأبقار الحلوب المحسنة ذات الإنتاج العالي.

ومن جهة أخرى، كشف الوزير، عن استرجاع 68 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المعنية. بإسقاط حق الانتفاع وفسخ عقود الامتياز والأراضي الفائضة غير الممنوحة.

كما أضاف بأن مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تقوم عبر كافة الولايات بخرجات ميدانية موسعة. للبدء في عملية اقتراحها على الولاة بغرض “أخذ رخصة الاعلان عنها لإعادة توزيعها”.