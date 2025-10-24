هذا جديد تخزين الحبوب في الجزائر

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين مهدي وليد، عن الانتهاء من انجاز 232 مركزاً جوارياً لتجميع الحبوب.

وأشار الوزير، في جلسة علنية، الخميس، خُصّصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى مشروع إنجاز 30 صومعة استراتيجية بسعة مئة ألف طن. والشروع في إنجاز 350 مركزاً جوارياً لتجميع الحبوب.

وتتمتع المراكز الجوارية المذكورة بسعة خمسة آلاف طن لكل مركز. حيث سيتم اتخاذ اجراءات لتوفير البذور والأسمدة وتحديث تقنيات الإنتاج.

ولفت الوزير، إلى فتح 78 شبّاكاً موحّداً منذ جويلية لتوزيع البذور والأسمدة ورفع كمياتها.

وأبرز الوزير تأطير الفلاحين عبر حملات توعية وحثهم على احترام المسار التقني ومنح قرض ”الرفيق”.

بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار واستعمال التكنولوجيا، وتجنيد شبكة تعاونيات الحبوب والبقول الجافة لدعم الفلاحين بالعتاد الضروري.

كما أشار الوزير إلى أهمية تطوير هذه الشعبة الاستراتيجية ورفع المردودية ونوعية الإنتاج. من خلال تطوير أصناف جديدة مقاومة للجفاف والأمراض.

وشدّد المهدي وليد على أهمية البحث العلمي وترقية الشراكة الدولية قصد تطوير الشعبة.

كما كشف الوزير، أنّ القطاع باشر في إطلاق عدة مشاريع لعصرنة نظامه المعلوماتي من خلال وضع منصات رقمية لكل الشعب الفلاحية.

وقال إنّ هذا الشكل يسمح بالتحديد الدقيق للاحتياجات من المدخلات والعتاد والكميات المنتجة والمخزنة من مختلف المحاصيل.

مبرزا الهدف المتوخى من مشاريع المنصات الرقمية للقطاع، وهو ”متابعة ومعالجة العراقيل التي تواجهها مختلف الشعب في حينها”.

وسيساهم ما تقدم، في توفير كل الظروف لبلوغ الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير بالنسبة للكثير من الشعب.

كما ذكّر الوزير باستراتيجية القطاع الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد وحماية أمنها الغذائي، من خلال توسيع المساحات المزروعة.

وركّز على رهاني عصرنة وتثمين الشعب الاستراتيجية النباتية والحيوانية، وربط المستثمرات الفلاحية بشبكة الطاقة الكهربائية.

ومكّنت المشاريع المجسّدة في السنوات الأخيرة من استكمال ربط 48710 خُصّص لإنجازها اعتماد مالي بأكثر من 111 مليار دج.