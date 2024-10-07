هذا جديد تركيب وإنتاج الهواتف المحمولة في الجزائر

ترأس رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، كمال مولى، أمس، اجتماع اختتام أشغال اللجنة المكلفة بالمقترحات التقنية المتعلقة بتركيب وانتاج وتطوير الهاتف المحمول في الجزائر.

وتأتي هذه الأشغال في أعقاب تعليمات رئيس الجمهورية بإعادة بعث هذه الصناعة في الجزائر. والاجتماع الذي التقى فيه رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، بوزراء الصناعة والتجارة والبريد شهر ماي 2024.

وقد حضر هذه الأشغال خلال الأشهر الخمس الماضية العديد من الجهات الفاعلة في مجال الإلكترونيات والهواتف المحمولة. حيث تمكنت من جلب الخبرة والتجربة الصناعية لبروز هذا القطاع.

وقدمت هذه اللجنة، المكوّنة من عدة شركات وخبير عيّنته وزارة الصناعة. عدة مقترحات ومحاور للتقدم في تعزيز هذا النشاط الصناعي بإيلاء أهمية مركزية للبحث والتطوير في هذا القطاع.

وساهم العديد من ضيوف الشرف، في مجال البحث العلمي مثل الباحث بلقاسم حبة وآخرين. بخبرتهم واقتراحاتهم الملموسة لتطوير هذا القطاع في المستقبل.