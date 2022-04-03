هذا جديد تسجيلات حاملي بكالوريا 2022

وقع وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان، على المنشور المتعلق بالتسجيلات الأولية وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا دورة 2022.

وقد تم التوقيع على هذا المشروع بعد المصادقة عليه من قبل الندوة الوطنية للجامعات المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022. والتي احتضنتها جامعة الوادي.

ويتمثل جديد تسجيل حاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 فيما يلي:

توسيع العمل بالمعدل الموزون ليشمل بكالوريا شعبة تقني رياضي. وميدان رياضيات وإعلام آلي بالنسبة للمدرستين العليتين للذكاء الاصطناعي والرياضيات.

تقسييم ميدان الرياضيات والإعلام الآلي إلى شعبتين الرياضيات والإعلام الآلي. وإمكانية التسجيل فيهما منذ السنة الأولى، وهذا في الجامعات والمراكز الجامعية.

بالنسبة للمدارس العليا للأساتذة تم تقسيم شعبة العلوم الدقيقة إلى الرياضيات وعلوم فيزيائية. مع إمكانية التسجيل فيهما منذ السنة الأولى.

إحداث 4 مسارات تكوين جديدة في ميدان علوم وتكنولوجيا مخصصة لحاملي شعبة بكالوريا تقني رياضي، تكوينات ممهنة وذات تسجيل محلي تتمثل في:

مسار في الهندسة المدنية بكالوريا تقني رياضي تخصص هندسة مدنية. ومسار في هندسة الطرائق بكالوريا تقني رياضي تخصص هندسة الطرائق.

وكذا مسار في الهندسة الكهربائية بكالوريا تقني رياضي تخصص هندسة كهربائية. ومسار في الهندسة الميكانيكية بكالوريا تقني رياضي تخصص هندسة ميكانيكية.

كما ستوطن هذه التكوينات في كل من جامعة سطيف والبليدية وجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران.

بالإضافة إلى مسارات تكوينات جديدة في الصيدلة تتوج بشهادة اليسانس مخصصة لحاملي شهادة البكالوريا شعبة علوم تجريبية ورياضيات وتقني رياضي.

ودمج المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات الصناعة والمدرسة الوطنية العليا للمعادن والتعدين بعنابة. لتصبحا المدرسة الوطنية العليا لمهن المهندس.

كما سيتم دمج المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والمدرسة الوطنية للعلوم التكنولوجيا بالجزائر. لتصبحا المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة. والتي ستوطن بالقطب التكنولوجي بسيدي عبد الله.

كما تم إحداث مدرستين عليتين في الزراعة الصحراوية في أدرار والوادي.

أما بخصوص الإعلام والاتصال تم استحداث وسائط إعلامية لفائدة التلاميذ ولفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد.

وقد ابقى المنشور على ما يلي:

الإبقاء على عدد اختيار الرغبات من 6 على الأقل حتى 10.

كما تم الإبقاء على اختيار اللغة بالنسبة للراغبين للتسجيل في العلوم الطبية والمدارس العليا لحاملي بكالوريا أجنبية.

وكذا الإبقاء على الإمتياز الممنوح لرياضيي النخبة للتسجيل في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.

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