هذا جديد توسعة خطوط الميترو بالعاصمة

قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، رفقة والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي ، اليوم السبت، بزيارة مشروع توسعة خطوط الميترو بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان لمصالح ولاية الجزائر، تتم التوسعة لخط الميترو الممتد من الحراش إلى مطار الجزائر “هواري بومدين” الرامي الى تسهيل وتنويع سبل التنقل على المواطنين.

أين تم الإشراف على عملية الانتهاء من حفر النفق وخروج آلة الحفر على مستوى محطة الحراش.

كما تم خلال الزيارة تفقد مشروع خط الميترو الممتد من عين النعجة بإتجاه براقي، والذي يتضمن العديد من المنشآت.

أين تم الوقوف على مدى تقدم أشغال جسر على مسافة 1.5 كلم، نفق تحت الأرض وكذا محطة ميترو محمد بولعربي ببراقي.

وتمت الزيارة بحضور الوالي المنتدب لكل من المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، الحراش، وبئر مراد رايس، المنتخبون المحليون.

وكذا المدير العام لشركة كوسيدار، والمدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر، ومدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر، وإطارات الوزارة، إطارات الولاية.