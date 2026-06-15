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هذا جديد توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي

بقلم نادية بن طاهر
هذا جديد توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي
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انطلقت، اليوم الاثنين، عملية جرف رمال البحر انطلاقا من ولاية الطارف وضخها بواسطة باخرة عملاقة لإنجاز الأرضية المردومة خلف الرصيف بميناء عنابة.

وذلك في إطار إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي المتضمن إنجاز رصيف منجمي مدرج في إطار مشروع الفوسفات المدمج.

كما تم استلام الباخرة الثانية لدق الأوتاد التي سيتم من خلالها رفع وتيرة العملية إلى تسعة أوتاد يوميا.

وهو ما من شأنه تحقيق الأهداف المسطرة لاستلام المشروع في الآجال المحددة.

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