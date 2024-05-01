هذا جديد توظيف الدكاترة البطالين !

راسلت مديرية الموارد البشرية لوزارة التعليم العالي، الجامعات بضرورة تصحيح مقررات الترسيم والتنصيب. من رتبة أستاذ مساعد متربص قسم “ب” إلى رتبة أستاذ متربص لأنها تخص حاملي الماجستير.

ومن جهته، كشف مدير مخبر البحث في دراسات الإعلام والمجتمع رضوان بلخيري، عن تغيير تصنيف رتبة أستاذ مساعد قسم “ب” متربص إلى أستاذ مساعد.

وأكد بلخيري في تصريح لموقع “النهار أون لاين”، على ضرورة تصحيح مقررات التعيين الخاصة بالدكاترة البطالين. وهذا من رتبة أستاذ مساعد قسم “ب” متربص إلى رتبة أستاذ متربص.