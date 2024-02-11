هذا جديد توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تعيين خريجي المدراس العليا للأساتذة بعنوان سنة 2024 ، وفقا للاحتياج البيداغوجي والمناصب الشاغرة بالأطوار التعليمية الثلاث، الإبتدائي، المتوسط والثانوي.

كما شددت على ضرورة تعيين وتنصيب منتوج التكوين، سواء تعلق الأمر بالمؤطرين الإداريين أو المؤطرين التربويين قبل الدخول المدرسي2024-2025 ومتابعة التحاقهم بمناصبهم.

وأكدت الوزارة أن إعادة تعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة في المرحلة التعليمية التي تكونوا من أجلها. بالنسبة للذين تم تعيينهم في مرحلتي التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي سيتم حسب الاحتياج البيداغوجي.

إضافة الى تعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة ما قبل سنة 2023. الذين امتنعوا عن التعيين في مرحلة تعليمية غير التي تكونوا من أجلها، في حدود الاحتياج البيداغوجي المسجل، وباحترام الترتيب الاستحقاقي.