هذا جديد سكنات “عدل” في المالحة

قام المدير العام المساعد المكلف بمتابعة مشاريع “عدل“، بزيارة معاينة الأشغال، بموقع 1462 المالحة في الجزائر العاصمة.

ودعا المدير العام المساعد، شركة الانجاز المكلف بأشغال جدار الدعم، إلى تسريع وتيرة الأشغال لتسليم السكنات في الآجال المحددة.

ومن جهته، قام المدير العام المكلف بتسيير وكالة “عدل“، بزيارة تفقدية لعدد من المشاريع بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله .

واستهل المدير العام زيارته التفقدية بموقعQ 19، حيث التقى ممثلي شركة الإنجاز كوسيدار والمدير العام للمدينة الجديدة سيدي عبدالله.

واطلع، زيتوني على مدى تنفيذ الالتزامات المقدمة من الشركة الوطنية المكلف بإنجاز هذا الموقع كوسيدار ومصالح المدينة الجديدة سيدي عبدالله.

وألح المدير العام لوكالة “عدل” على ضرورة تدعيم الورشة بالمواد المادية والبشرية والزيارة، بساعات العمل لتدارك التأخر الذي فرضته كورونا.

ودعا زيتوني، المكلفين بمتابعة الموقع الذي عرف تقدما بالأشغال، للتنسيق مع مصالح سونلغاز، والمدينة الجديدة لرفع العراقيل واحترام آجال التسليم.

وواصل المدير العام زيارته لموقع Q18 ،وقام بمعاينة أشغال التهيئة الخارجية للسكنات الجاهزة،موجها تعليمات صارمة لشركة الإنجاز لرفع وتيرة الأشغال.

بالإضافة إلى إبعاد قاعدة الحياة المحاذية للموقع لتمكين مصالح المدينة الجديدة بمزاولة أشغالها.

ودعا المسؤول، ممثلي المكتتبين إلى معاينة سكناتهم المتبقية وتقديم التحفظات التي قد يجدونها لشركة الإنجاز.

وعند زيارته لموقع Q23، التقى المسؤول الأول عن وكالة عدل مع شركة الإنجاز ووجه لها تعليمات لرفع النفايات بقايا الأشغال.

وإعادة تهيئة المحلات التجارية بذات الموقع، داعيا الجميع إلى زيادة ساعات العمل أو العمل بنظام التناوب.