هذا جديد سكنات “LPA” و”AADL” للأساتذة الجامعيين

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين لنقابة “سناباب”. أنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بكيفية توزيع سكنات LPA على الأساتذة الجامعيين.

وفي بيان للتنسيقية، فإنه بناء على الإستفسارات التي تصل من أساتذة مختلف الجامعات الوطنية المتعلقة بالسكن “lpa” ومواعيد إتمام الاجراءات الخاصة. فإن المصالح المعنية في الوزارة قد أتمت وضع المعايير الخاصة بكيفية التوزيع وهذا بمشاركة الشركاء الإجتماعيين. ومن بينهم نقابة سناباب و سيتم خلال الأيام القادمة إرسال هذه المعايير إلى المؤسسات الجامعية من أجل اعتمادها في توزيع هذه السكنات.

أما فيما يخص الأساتذة المقصيين من الإكتتاب في صيغتي “lpa” و” aadl” بسبب تسقيف الراتب. وهذا ماجعل الصيغة الوحيدة التي يستطعون التسجيل فيها هي lpp. وهي صيغة مرتفعة التكاليف بالنسبة لراتب الأستاذ. أكدت النقابة أنها ستبقى تناضل من أجل إيجاد حل لهذه القضية ورفع الغبن عن الأستاذ ليجد صيغة مريحة للحصول على مسكن لائق.