هذا جديد قطاع التكوين المهني

أفاد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، اليوم الثلاثاء، بأن الدخول التكويني لدورة أكتوبر 2025 سيعرف اعتماد المقاربة بالكفاءات بشكل كامل، مع إلغاء النظام السداسي التقليدي واستبداله بنظام تقييم مستمر.

وخلال إشرافه على افتتاح دورة تكوينية لمكوني المكونين حول “المقاربة بالكفاءات”، أوضح الوزير أن شهر سبتمبر المقبل. “سيخصص بالكامل لبرنامج مكثف لتكوين المكونين، يركز على التحكم في هذه المقاربة. واستخدام التقنيات الرقمية في التعليم والتطورات التكنولوجية الحديثة وتعلم اللغة الإنجليزية”.

وفي سياق ذي صلة، سيتم إطلاق المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات. والذي سيحل محل المدونة الوطنية للشعب والمهن, في خطوة الغاية.منها “ضمان تجانس برامج التكوين وتكريس المقاربة بالكفاءات وكذا تسهيل الإدماج المهني للخريجين”.

وبالمناسبة، استعرض المهدي وليد الإجراءات الجديدة الخاصة بالدخول التكويني القادم والرامية إلى “تكييف مخرجات التكوين المهني مع احتياجات سوق العمل. من خلال ضبط العروض التكوينية. بناءً على دراسة معمّقة للمحيط الاقتصادي. مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية الوطنية”.

ففي هذا الإطار، تم إدراج عروض تكوين جديدة تتعلق بالمهارات الرقمية، إلى جانب زيادة عدد المتكونين الموجهين لقطاعي الصناعة. و البناء والأشغال العمومية والري. فضلاً عن التقليص التدريجي لعروض التكوين في تخصصات الإدارة والتسيير.

كما سيعرف الدخول التكويني المقبل تخصيص فروع بيداغوجية خاصة. موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المصابين بطيف التوحد.

إلى جانب ذلك، سيكون الدخول التكويني المقبل “بدون ورق”. مثلما أشار إليه المهدي وليد، حيث ستتم جميع عمليات التسجيل عبر منصة “takwin.dz”. علاوة على إطلاق منصة ثانية “tamhin.dz”. لتسهيل ربط الشباب الراغبين في التكوين بنمط التمهين مع المؤسسات الاقتصادية.

وقصد تطوير التكوين عن بعد، “سيتم استهداف 30 ألف متكون في هذا النمط, مع تطوير 100 محتوى رقمي جديد وتكوين ألف مؤطر في تقنيات التعليم الرقمي”. فيما “سيسهر 16 مركز امتياز مبرمج. على توفير تكوين عالي الجودة في القطاعات ذات الأولوية”.

للتذكير، سيتم فتح باب التسجيلات للالتحاق بقطاع التكوين المهني في 27 جويلية الجاري على أن تتواصل إلى غاية 27 سبتمبر القادم.