هذا جديد مراقبة ومطابقة جودة المنتجات الكهربائية

أعلن المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك” نور الدين بوديسة، عن إنشاء شبكة وطنية لمخابر مطابقة الجودة المعتمدة في شعبة الصناعات الكهربائية قريبا.

وقال بوديسة أن هذه الشبكة الوطنية ستضم في المرحلة الأولى 4 مخابر بولايات بومرداس ومستغانم وقسنطينة. وتقوم بتحليل وفحص ومراقبة كل المنتجات لتحديد مدى مطابقتها للمقاييس الوطنية والدولية.

وزيادة على ذلك وضعت الهيئة الجزائرية للاعتماد, تشريع تقني يحدد كيفيات فحص المنتجات سواء المصنعة محليا أو المستوردة والمتطلبات التقنية والقانونية لولوج الأسواق الوطنية. ما سيساهم في النهاية في ضبط السوق وحماية المستهلك, كما أوضح نفس المسؤول.

وبخصوص مركز مراقبة ومطابقة الجودة الكهربائية E3C ذكر بوديسة، أن هذا المخبر “مهم” لأنه قريب من منفذ بحري هو ميناء مستغانم. وهو ما يساعد في وضع نظام رقابي لفحص المنتجات المستوردة قبل السماح لها بالتسويق وحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك.

ومن جهته, اعتبر نائب رئيس التجمع الجزائري للصناعات الكهربائية, محمد خليفة, أن هذا المخبر مكسب لولاية مستغانم وللجهة الغربية للوطن. وهو فريد من نوعه في بعض الفحوص والقياسات على المستوى الوطني والإفريقي. مشيرا إلى أن الاعتماد جاء بعد ثلاث سنوات من المثابرة والعمل والاستثمار.

ومن جهته، أكد وسيم عباس مسؤول المشروع، أن بإمكان هذا المخبر الذي حصل على اعتماد إيزو 17025 القيام بالتحاليل في الكهرباء والالكترونيات. وقياسات الضوء واختبارات الفعالية الطاقوية للأجهزة الكهرومنزلية والحرائق وفحص المعادن والتحليلات الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية.

وذكر وسيم أن مهمة المركز المقبلة هي الحصول على اعتماد التفتيش إيزو 17020. وتوسعة المشروع الذي بلغت تكلفته 100 مليون دج. والانتقال من 11 منصب شغل حاليا إلى 50 منصب في المستقبل بالموازاة مع إطلاق مركز التكوين في عدة تخصصات.