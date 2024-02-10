هذا جديد مراكز دعم المقاولاتية المتواجدة عبر جامعات الوطن

كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين وليد، أنه تم اعتماد برنامج جديد على مستوى مراكز دعم المقاولاتية المتواجدة عبر جامعات الوطن.

وأوضح ياسين وليد خلال إطلاق برنامج لتكوين الطلبة أصحاب 700 مشروع مؤسسة مصغرة. أن هذا البرنامج الجديد بالنسبة للجزائر، تم صياغته من طرف لجنة كبيرة مكونة من خبراء. بالشراكة مع المنظمة العالمية للشغل التي قامت بمجهود جبار ليكون هذا التكوين بمستوى عالي.

مشيرا أن برنامج التكوين هذا مقسم إلى 3 أجزاء، المحور الاول هو تكوين نظري، حيث يتعلم الطالب اساسيات المقاولاتية. وكيفية صياغة استراتيجييته كمقاول وغيرها من الجوانب النظرية. والمحور الثاني للتكوين هو محور تطبيقي يتعلم فيه لطالب كيفية انشاء شركة وكيف يتعامل مع الضرائب بالإضافة إلى الاستفادة من التمويل وغيرها. أما المحور الثالث هو نوعا ما جديد حيث يقوم المقاولين بتعليم أصحاب المشاريع كيفية انشاء شركات.

كما نوه الوزير أن الطالب بقدر ما هو بحاجة الى معلومات نظرية هو بحاجة اكثر للتعرف على تجربة مقاولين. الذين هم متواجدين في الميدان.

وفي ذات السياق، أكد الوزير أن المقاولين هم يخلقون الثورة ويطورون الاقتصاد والجزائر اليوم بحاجة لعدد اكبر من المقاولين.

وقال ياسين وليد في هذا المجال “اليوم نريد مضاعفة عدد المقاولين في السنوات المقبلة الا اننا نريد نوع جديد من المقاولين. ونريد الإستثمار في الجامعة بشكل كثيف”. مضيفا” هناك العديد من الاهداف نريد ان نبلغها والوصول الى عدد اكبر من المتخرجين من الجامعات من المقاولين”.

وبخصوص المقاول الذاتي، أكد الوزير أنه فرصة جديدة للطالب لولوج عالم المقاولاتية في اطار جد محفز. والدخول في عالم المقاولاتية بدون التنقل من المنزل.

هذه أهداف مراكز تطوير المقاولاتية المتواجدة على مستوى جامعات الوطن

كما أشار الوزير إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات منذ شهر جويلية المنصرم،. في مجال تكوين الطلبة ولوضع شبكة من مراكز تطوير المقاولاتية المتواجدة على مستوى جامعات الوطن والتي من شانها بلوغ 3 أهداف.

حيث يتمثل الهدف الاول في التحسيس باهمية المقاولاتية داخل الوسط الجامعي. الهدف الثاني هو التكوين في مجال المقاولاتية واعطاء الطلبة المهارات الكافية لانشاء شركاتهم سواء كانت مصغرة او ناشئة. الهدف الثالث وهو مرافقة الطلبة المقاولين لانه اليوم تم استحداث صفة الطالب المقاول. ما يمكن الطلبة ان تكون لهم تجرية مقاولاتية مع مواصلة الدراسة بالجامعة في نفس الوقت، حسب تصريح الوزير.

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