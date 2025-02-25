هذا جديد مسابقة التوظيف بالمجلس الشعبي الوطني

كشفت إدارة المجلس الشعبي الوطني، عن إعلان هام لفائدة المترشحين الذين تم قبول ملفاتهم الخاصة بالمسابقة المفتوحة للتوظيف على أساس الاختبار للالتحاق برتبة مساعد تشريعي مستشار تخصص العلوم الإقتصادية.

وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن المعنيين، مدعوون للالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة المجاهد “مولاي أحمد مدغري”.

الكائن مقرها بـ 13 شارع عبد القادر قادوش، حيدرة، الجزائر العاصمة، وذلك من أجل إجتياز الاختبار الكتابي.

وأضاف البيان، أن الإختبارات الكتابية، ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 مارس 2025، على الساعة التاسعة 09:00 صباحا.

ودعا المجلس الشعبي الوطني، المعنيين، للحصول على أكثر تفاصيل، إستشارة منصة التوظيف على العنوان التالي:

https://tawdif.apn.gov.dz