هذا جديد مسابقة التوظيف بوزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن جديد مسابقة الإلتحاق بـ34 منصب في رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي، المعلن عنها بتاريخ 17 نوفمبر 2024.

وجاء في بيان للوزارة، اليوم الأحد، أن المقابلات الشفوية قد إنطلقت على مستوى المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الكائن مقرها ب16 شارع حالس سعيد، المرادية، الجزائر.

وحسب ذات البيان، سيكون آخر يوم من هذه المقابلات يوم الخميس 30 جانفي 2025.