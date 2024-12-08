هذا جديد مسابقة التوظيف بوزارة الداخلية

ذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن آخر أجل للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادة التي أطلقتها، هو اليوم الأحد.

وكانت الوزارة، قد أطلقت مسابقة للالتحاق برتبتي مهندس دولة في الإعلام الآلي وتقني سام في الإعلام الآلي بعنوان 2024.

يذكر أن تسجيل وإيداع ملفات المترشحين يتم بصفة حصرية إلكترونيا عبر الرابط الإلكتروني: https://dgrhfs.ent.dz .

وقالت الوزارة، أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها وتندرج ضمن تجسيد استراتيجية رقمنة القطاع. حيث تم الاستغناء نهائيا عن الملفات الورقية.

وسجلت المنصة الالكترونية، ولوج 6059 مستخدما من بينهم 2848 مترشح أتم عملية التسجيل “1557مترشح في رتبة مهندس، و1291 في رتبة تقني سامي”.

وبفضل رقمنة كامل مسار عملية التوظيف، ستستمر العملية من خلال منصة ثانية تعنى بدراسة الملفات بصفة آلية حسب جدول النقاط المحدد من قبل مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري.

وسيتم إعلام المترشحين بنتائجهم عن طريق حساباتهم الشخصية بشكل إلكتروني، وكذا استدعاء المقبولين منهم للمقابلة الشفهية. فيما ستفتح هاته المنصة مجددا لمدة 5 أيام من أجل إيداع الطعون.