هذا جديد مسابقة التوظيف بوكالة ترقية الاستثمار

دعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، المترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة على أساس الاختبار للتوظيف، إلى التأكد من مكان إجراء الامتحان الخاص بالولاية التي ينتمون إليها.

وبخصوص المترشحين في مختلف الرتب (متصرف، متصرف محلل، تقني سامي في الإعلام الآلي. محاسب إداري، كاتب مديرية رئيسي). والذين تم نشر أسمائهم في القوائم على موقع الوكالة، والذين لم يتلقوا الاستدعاءات بعد. قالت الوكالة، في بيان لها، بأن هذا الإعلان يُعتبر بمثابة استدعاء رسمي.

كما دعت الوكالة في بيان لها، جميع المترشحين إلى التأكد من مكان إجراء الإمتحان الخاص بالولاية التي ينتمون إليها، من خلال زيارة الرابط التالي: https://aapi.dz/ar/recrutement-AR

ويمكن للمترشحين الإطلاع على قائمة مواد الامتحان وكافة التفاصيل المتعلقة به عبر نفس الرابط.

كما نوهت الوكالة بمنع إدخال الهواتف النقالة إلى قاعات الإمتحان.