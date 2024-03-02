هذا جديد مسابقة الدكتوراه

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم لقاءات تقييمية شملت كل المؤسسات الجامعية. وهذا خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 20 فيفري الماضي بمقر الإدارة المركزية.

وأشار بيان من وزارة التعليم العالي، أن هذه اللقاءات كشفت عن بعض الاختلالات التي تتطلب تداركها.

وطلبت وزارة التعليم العالي من مديري القطاع، في إطار التحضير لعملية فتح عروض التكوين في الدكتوراه، بابرام اتفاقات شراكة. مع مختلف مؤسسات القطاع الاقتصادي والاجتماعي والهيئات والإدارات العمومية الراغبة في المشاركة في عروض التكوين. من أجل تعزيز الشراكة البحثية بين الجامعة ومحيطها، مع تحديد طبيعة هذه الشراكة. لا سيما من حيث المساهمة في تمويل مشاريع البحث وإتاحة فرص تربصات وتوظيف الطلبة الدكتوراه.

وضبط إطار تعاون وتنسيق مع مؤسسات البحث العلمي عند إعداد عروض التكوين في الدكتوراه وتنفيذها عبر إشراك الباحثين الدائمين في تأطير طلبة الدكتوراه. وتمكينهم من الاستفادة من التجهيزات العلمية التي تحوزها. وضبط موضوعات البحث بصفة قبلية بالتنسيق بين الأساتذة والباحثين المشرفين على الأطروحات والهيئات العلمية المؤهلة وضع ورقة طريق على مستوى كل مؤسسة جامعية. ومرافقة طلبة الدكتوراه المسجلين بانتظام لتمكينهم من مناقشة أطروحاتهم في الآجال المحددة قانونا. ووضع ورقة طريق على مستوى كل مؤسسة جامعية المرافقة طلبة الدكتوراه المتأخرين عن مناقشة أطروحاتهم. لتمكينهم من المناقشة في أقرب الآجال الممكنة، تحت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها قانونا في هذا المجال.