هذا جديد مشروع إعادة تأهيل السد الأخضر

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء، اجتماع تقييمي لمختلف العمليات المسجلة ضمن البرامج المتعلقة بمشروع إعادة تأهيل السد الأخضر، لسنوات 2023 ، 2024 و2025.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، تم خلال الإجتماع، تقييم مدى تجسيد مختلف العمليات المسجلة ضمن البرامج السنوية الخاصة بمشروع إعادة تأهيل السد الأخضر لا سيما الغراسات. وفك العزلة عن طرق فتح المسالك. وانجاز نقاط حشد المياه، بحيث تم الاعلان عن الانتهاء الكلي من انجاز برنامج سنة 2023.

وبالنسبة للعمليات المسجلة في برنامج 2024، أسدى الوزير تعليمات لاستلام كافة العمليات المنجزة قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وفيما يخص برنامج 2025، شدد الوزير على ضرورة اطلاق مختلف العمليات فعليا في الميدان قبل نهاية شهر جوان المقبل.

وبهذه المناسبة، ثمن الوزير المجهودات المبذولة من طرف كل الفاعلين المعنيين بإنجاز هذا المشروع الحيوي، والنتائج الايجابية المسجلة. مما سيسمح بتحقيق الأهداف المسطرة في الآجال المحددة.