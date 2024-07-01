هذا جديد مشروع شبكة التقييم لترقية أساتذة التعليم العالي

قدمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين جملة من الاقتراحات في ما يخص شبكة تقييم الأساتذة الجامعيين.

وخلال الاجتماع الذي انعقد على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم التأكيد على أهمية إبقاء شبكة التقييم الحالية حتى تتمكن الشبكة الجديدة من الاستقرار والتطبيق بشكل فعال بعد أربع سنوات من صدورها.

كما تم الاتفاق على إجراء دورتين سنوياً للترقية إلى رتبة أستاذ وأستاذ محاضر، مما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنظيم للأساتذة في تقديم ملفاتهم.

من جهة أخرى تم إلغاء شرط الإشراف على الدكتوراه من أول تسجيل، مع إضافة إمكانية الإشراف على مستوى الماستر، وذلك لتسيهل عملية الترشح للترقية ويعزز التنوع في المؤهلات المقبولة.

كما تم التأكيد على ضرورة التركيز على تطوير معايير التقييم لتعزيز التنافسية والتميز العلمي والبيداغوجي للأساتذة بالإضافة إلى تعزيز الظروف البيئية للأساتذة، بما يتناسب مع ما يعرضه الشبكة الجديدة من مقتضيات.

هذا وعبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين عن امتنانها لمساهمة الأساتذة والشركاء الاجتماعيين في إثراء النقاش وتطوير الشبكة بمقترحات بناءة وفعالة. مع تأكيد دعمها الكامل للخطوات التي تهدف إلى تحقيق التحسينات المستدامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.