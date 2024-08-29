هذا جديد مشروع وحدة درفلة حديد الخرسانة

قام المدير العام لمجمع إيميتال، خمان عادل، اليوم الخميس، بزيارة عمل لمشروع إنجاز وحدة درفلة حديد الخرسانة الجديدة التي إستفاد منها مركب سيدار الحجار مؤخرا.

أين دعا المدير العام لمجمع إيميتال، فريق العمل المتابع للمشروع إلى وضع برنامج فعال وفق مراحل زمنية محددة. لإنهاء عملية الجرد والشروع في الأشغال حتى إستلام الوحدة.

وخلال الزيارة، تنقل مباشرة المدير العام لمجمع إيميتال إلى المكان المخصص الذي ستنجز عليه وحدة درفلة حديد الخرسانة الجديدة داخل المركب. حيث كان في إستقبالهم الفريق المكلف بمتابعة إنجاز المشروع.

وإستمع المسؤولين عن المجمع والمركب، لحوصلة حول ما تم إنجازه ونسبة التجهيزات والمعدات. التي تم جردها وجلبها من المنطقة الصناعية لبرحال بعنابة.