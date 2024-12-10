هذا جديد مصنع سيارات فيات في وهران

أعلنت مؤسسة ستيلانتيس، عن توقيع شراكة مع شركة ساريل للصناعات لإنتاج مكونات بلاستيكية موجهة للاستعمال في مقصورات الركاب للسيارات المصنعة في مصنع فيات في طفراوي.

ويأتي هذا، حسب بيان للمؤسسة، في إطار تعزيز ستيلانتيس، إلتزامها، بتطوير صناعة السيارات الجزائرية.

وبهذا، فإنه ومع دمج شركة SAREL، فان شبكة المناولة الجزائرية لمجمع Stellantis، أصبحت تضم خمسة موردين وهم “FERRUZ” لتجميع العجلات، و”IRIS TYRES”، لصنع العجلات، و”IDE-NET”، للتزويد بحزم الأسلاك الكهربائية.

وكذا شركات “GHAZAL”، لتركيب معدات الجي بي ال غاز البروبان المميع، و”SAREL”، لإنتاج القطع والمكونات البلاستيكية.

وتهدف ستيلانتيس، بفضل ديناميكية التطوير هذه، إلى بلوغ 30 بالمائة، نسبة إدماج مع حلول عام 2026 من خلال إنشاء شبكة من الموردين الأكفاء القادرين على المنافسة. وكذا الانتقال إلى عمليات التلحيم والطلاء، في سنة 2025، داخل مصنع طفراوي.