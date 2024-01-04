هذا جديد موقع عدل بإملل في تيزي وزو

قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بزيارة تفقدية لموقع “إملل” بولاية تيزي وزو.

وحسب بيان للوزارة، وقف الوزير، على القطب الحضري العمراني المنتهية به الأشغال حيث حرص على مراقبة نوعيتها.

وأشار البيان، إلى أن القطب الحضرييحتوي على 2566 وحدة سكنية منها 1500 مسكن عمومي إيجاري. و175 مسكن نرقوي مدعم

و891 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار.

بالإضافة إلى 4 تجهيزات عمومية متواجدة على مستوى القطب الحضري والمتمثلة في مجمعين مدرسيين، ومتوسطة، وثانوية.

ليتوجه بعد ذلك الوزير إلى ملعب “حسين آيت أحمد” أين عاين أرضية الميدان الرئيسية للملعب. كما وقف على التقرير النهائي لمكتب الدراسات المكلفة بمتابعة بإنجاز الملعب.

وأسدى الوزير، بالخصوص تعليمات بضرورة تحضير شهادة المطابقة لملعب حسين آيت أحمد.