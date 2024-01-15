هذا جديد وزارة البريد!

خصصت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فضاء على مستوى موقعها الإلكتروني الجديد www.mpt.gov.dz. والذي يبرز فرص الاستثمار التي يتيحها القطاع.

كما أوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا الفضاء يأتي “إسهاما من قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في تجسيد التزامات رئيس الجمهورية”. “المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتوفير الظروف المناسبة لتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني”.

وقد تم تخصيص هذا الفضاء تحت عنوان “فضاء المستثمر” على مستوى الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة www.mpt.gov.dz.

في حين، أشار المصدر ذاته إلى أن الفضاء يعد بمثابة “دليل يوضح مجمل الإجراءات المتعلقة بطلب التراخيص الخاصة بأنشطة البريد والاتصالات الالكترونية، من جهة”. و”الإجراءات الخاصة بالمصادقة على تجهيزات البريد والاتصالات الإلكترونية وتلك المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، من جهة أخرى”.