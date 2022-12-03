هذا حجم الصادرات خارج المحروقات بميناء مستغانم

بلغ حجم الصادرات خارج المحروقات عبر ميناء مستغانم التجاري، أزيد من 300 ألف طن خلال الـ10 أشهر الأولى لـ2022.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن المديرية التجارية لهذه المؤسسة، بلغت الصادرات خارج المحروقات عبر ميناء مستغانم التجاري 306.395 طن.

وذلك في الفترة الممتدة بين 1 جانفي و31 أكتوبر الماضيين. ومن بين هذه الصادرات، 228 ألف طن من المنتجات الحديدية.

كما شهدت نفس الفترة تصدير 180 ألف طن من حديد البناء و47 ألف طن من سبائك ولفائف الحديد. و830 طن من الأنابيب الحديدية إلى عدة وجهات في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

ومن بين هذه الدول، تونس وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا ورومانيا وبلجيكا وايرلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

كما قام المتعاملون الاقتصاديون بتصدير ما حجمه 45 ألف طن من المواد الأولية للبناء. على غرار 41 ألف طن من الكلينكر و3.880 طن من الإسمنت الأبيض و113 طن من مادة البنتونيت, يضيف المصدر ذاته.

وتضاعفت الصادرات من المواد الفلاحية خلال نفس الفترة بـ5 مرات بعد تصدير ما يفوق 1.830 طن من التمور. كما ارتفعت الصادرات من المواد الكيميائية بـ39 في المائة.

كما تم تصدير 3.705 طن من الهيليوم إلى فرنسا واستئناف نشاط تصدير الطين المتراكم المستخدم في إنتاج البطاريات إلى بلغاريا “2.516 طن” ومواد كيميائية أخرى.

وبلغ عدد الحاويات التي تم شحنها ونقلها إلى الخارج عبر ميناء مستغانم خلال نفس الفترة 2.571 حاوية بوزن إجمالي يقدر ب 7.262 طن.