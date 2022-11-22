هذا رأي أمريكا من القمة العربية وإعلان الجزائر التاريخي

أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، إليزابيت مور أوبين، تثمين بلادها للنجاح الكبير الذي عرفته القمة العربية التي احتضنتها الجزائر. مذكرة بأن بلادها قد شاركت، لأول مرة، في هذه القمة كمراقب. حيث تسنى لها بالمناسبة عقد محادثات مع مختلف الأطراف العربية والمسؤولين الجزائريين.

كما تحدثت سفيرة الولايات الأمريكية، عن “إعلان الجزائر” الموقع بين الفصائل الفلسطينية. حيث صرحت مور أوبين أن بلادها ”تحيي الجزائر على سعيها وعملها على توحيد الفصائل”. مبرزة “الدور المحوري” الذي تلعبه الجزائر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ومن جهته، قال سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية صالح بوشة، إن القضية الفلسطينية تتصدر أجندة القمة العربية. كما أشار المستشار في تصريح للنهار، إلى أن رئيس الجمهورية سهر شخصيا على رعاية مبادرة لم الشمل الفصائل الفلسطينية. و”التي خلصت بإعلان الجزائر” –يضيف المتحدث- .

في حين، أفاد المستشار بوزارة الخارجية، “ننتظر من الأشقاء الفلسطينيين الالتزام بتنفيذ بنود “إعلان الجزائر” في ظل الوضع الحالي الصعب بفلسطين”. سيما “مع ممارسات الاحتلال والاعتداءات المتكرر بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني”.

ووقعت الفصائل الفلسطينية على اتفاق “إعلان الجزائر” خلال مؤتمر لم الشمل من أجل الوحدة الفلسطينية. برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وجرت أشغال مؤتمر لم الشمل من اجل الوحدة الفلسطينية بقصر الأمم في نادي الصنوير بالعاصمة.

كما قال الرئيس تبون، أن “الكلام يصعب بمثل هذا الموقف”. “الذي يأتي بعد قرابة الـ40 سنة من إعلان المجاهد والمناضل الشهيد ياسر عرفات “أبو عمار” قيام الدولة الفلسطينية بذات القاعة”. و”تحت نفس السقف”.

وهنّأ الرئيس تبون، الحضور من مسؤولين فلسطينيين وممثلي الفصائل “لتلبيتهم رغبة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس وفي الشتات”. وهي أيضا “رغبة الشعب الجزائري”. معربا عن أمله في أن “تتجسد حقيقة قيام دولة فلسطين المستقلة كاملة الأركان في حدود جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.