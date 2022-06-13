هذا رأي أمل بوشوشة في كليب Dj Snake

عبرت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة عن إعجابها الكبير بالأغنية الجديدة للنجم العالمي ذو الأصول الجزائرية Dj Snake التي صورها بالجزائر.

وقالت بوشوشة في تصريح لبرنامج “ايتي بالعربي”، على هامش عرض مسرحيتها بالرياض “جميل وبثينة”: “لما شفت الأغنية طار عقلي. فرحت أنو التراث الجزائري يطلع للعالمية”.

كما عبرت الفنانة عن فرحتها بتصوير الأغنية في مسقط رأسها بوهران، وكذا تكريم “ديسكو مغرب”، والذي تخرج منه العديد من نجوم الراي.

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أشعل النجم العالمي ذو الأصول الجزائرية، Dj Snake، الأجواء في أضخم حفل موسيقي بـParc des Princes بباريس في فرنسا.

وجمع النجم الجزائري عدة نجوم عالميين، في هذا الحفل الضخم الذي عرف حضور أزيد من 60 ألف متفرج.

وبمجرد عرض تذاكر الحفل الذي قاد النجم دي جي سنايك لستاد فريقه المفضل “باريس سان جرمان”، نفذت عن آخرها.

وعرف الحفل حضور محبي الدي جي العالمي من كل أنحاء العالم، منهم فنانين عالميين وجزائريين، على غرار الشاب خالد، وستروماي، وغيرهم.

وتفاعل الجمهور الجزائري الحاضر بالحفل، بقوة مع الأغنية الأخيرة لـ”دي جي سنايك”، “ديسكو مغرب” والتي صورها بالجزائر.

وكان المسرح مملوء عن آخره، حيث جمع النجم جمهوره من كل بقاع العالم، في المكان الذي يحلم به كل النجوم العالميين.

ومن الجانب الجزائري، حضر بالاضافة إلى جمهور ومحبي النجم، العديد من الفنانين على غرار الشاب خالد وفضيلة صحراوي، وكذا بوعلام ديسكو مغرب والذي كرمه Dj Snake في آخر أعماله.