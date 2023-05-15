هذا رأي الأسرة الجامعية حول قرارات الرئيس تبون

إعتبرت الأسرة الجامعية، أن القرارات التاريخية التي أقرها رئيس الجمهورية أمس في مجلس الوزراء. تظهر نية الرئيس بإعادة الإعتبار للأستاذ الجامعي الذي يعتبر أول شريك في التنمية.

ثمّنت الإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين مخرجات مجلس الوزراء المنعقد. لاسيما فيما يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت الإتحادية على لسان رئيسها مسعود عمارنة ،إن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. هي تأكيد وترجمة لما تكرسه الدولة في إطار تنفيذ الإلتزام 41 لبرنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى رهان أساسي. هو أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع ومورده، الاستراتيجي للارتقاء بمجتمع المعرفة والإنتقال الرقمي وتشجيع الإبتكار والتطوير العلمي خدمة لأهداف تنموية.

وفيما يتعلق بمراجعة شاملة للقانون الأساسي للأستاذ الباحث والباحث الدائم والأستاذ الاستشفائي الجامعي. وهو ما يتصل بأحد الورشات الهامة في سياق ما تشهده المنظومة القانونية الوطنية من ديناميكية في شتى القطاعات منذ التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020.

وهو كذلك، مسعى يعكس الإرادة الحقيقية للدولة لإرساء ما يكفل متطلبات الارتقاء بمرفق التعليم العالي والبحث العلمي. والتكفل بشريحة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين مهنيا واجتماعيا من أجل الإستعداد الأمثل إزاء الرهانات المرفوعة.

كما تم التنويه بشكل إيجابي في نفس السياق، بتنويع التخصصات بشكل يواكب التوجهات العالمية. وهو ما يزيد في جودة التكوين وموائمته مع المعايير العالمية وكذلك تعزيز تدويل التكوين وتحقيق مرئية أكبر للجامعة الجزائرية وسيرها على إيقاع عالمي.

البروفيسور رضوان بلخيري: قرار الرئيس تبون تاريخي

قال البروفيسور رضوان بخيري أستاذ الإعلام بجامعة تبسة ومدير مخبر البحث في دراسات الإعلام والمجتمع. أن قرارات رئيس الجمهورية هي قرارات تاريخية خاصة ما تعلق بمراجعة القانون الأساسي وتحيين العلاوات.

وأضاف البروفيسور في تصريح لـ”لنهار أون لاين” أنه منذ 2008 لم يتم مراجعة أجور الأساتذة. وهذا إن دل على شيئ يدل على حرص رئيس الجمهورية على إعادة الإعتبار للأستاذ الجامعي وتحسين حياته الإجتماعية والمهنية.

وأضاف المتحدث، أنه يثمن هذا القرار الذي يدخل في إطار نهضة الجزائر والتطور العلمي والتي تقوم على أن الأستاذ الجامعي شريك أساسي.

وبالنسبة للشق المتعلق بطلبة الدكتوراه قال المتحدث، أنه لأول مرة منذ عقود لم يتم التطرق لحاملي الدكتوراه. وماقام به رئيس الجمهورية خطوة إستباقية من خلال إدماجهم في مناصب جامعية.

دحماني: رئيس الجمهورية وفى بوعده بخصوص الأساتذة الجامعيين

قال محمد دحماني المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين ،أن هذه القرارات تأتي تجسيدا لقرارات رئيس الجمهورية وتعهداته الـ 54 والتزامه لإعادة الإعتبار للأستاذ الجامعي. مضيفا أن النقابة كانت قد طالبت بمراجعة القانون الأساسي الذي لم يعدل منذ15 سنة.

وبالنسبة لنظام التعويضات قال المتحدث، أنه تم تقديم المقترحات للوزارة الوصية التي إستجابت وأضافت 5 منح مالية سيستفيد منها الأساتذة الجامعيين. وتتمثل هذه المنح في منحة السكن منحة التميز العلمي. منحة تحسين المستوى نمنحة البحث ومنحة دعم النشاطات البيداغوجية عن بعد .

كما أشاد المتحدث بالديناميكية والإستراتيجية الجديدة التي يشهدها قطاع التعليم العالي في الجزائر، بقيادة الوزير كمال بداري للترقية بالجامعة الجزائرية .

الكناس : زيادات معتبرة للاساتذة بفضل النظام التعويضي الجديد

ثمن عبد الحفيظ ميلاط قراررئيس الجمهورية في شقيه المتعلق بالقانون الأساسي ،والنظام التعويضي .

وقال ميلاط أن هذا القرار جاء نتيجة لقاءات ماراطونية وتشاورية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعداد هذا القانون الذي لم يعدل منذ 2008

وأضاف المتحدث أن القانون الأساسي كان نتيجة عمل متواصل لأكثر من سنة ،تم من خلاله الإتفاق على العديد من النقاط التي تخدم مصلحة الأستاذ بالدرجة الأولى مشيرا إلى أن النقابة قامت بالتوقيع والمصادقة على مشروع القانون الأساسي قبل شهر رمضان .

وأضاف المتحدث أن القانون الأساسي ،بعد المصادقة عليه من طرف النقابات تم تحويله إلى الوظيف العمومي التي بدورها قامت بجلسات لمناقشته .

كما أكد المتحدث ان قرار رئيس الجمهورية أمس سيساهم في الإسرع بالإفراج على هذا القانون الذي ،سيمر على مجلس الحكومة للمصادقة عليه وبعدها إصداره في مرسوم تنفيذي .

وبالنسبة للنظام التعويضي قال المتحدث، أنه ستكون هناك زيادات معتبرة للأساتذة، وهذا حسب رتبة كل أستاذ. مشيرا إلى أن هذه الزيادات سيشعر بها الأستاذ وتعكس الجهد الذي يقوم بها على مستوى المؤسسات الجامعية .

إضافة 7 منح جديدة للأساتذة في النظام التعويضي

وأضاف المتحدث أنه تم إضافة 7 منح جديدة للأساتذة بعدما كانت توجد5 منح فقط ليصبح العدد الإجمالي 12 منحة منها 4 منح متغيرة .