هذا رأي وزير التربية في نتائج الفصل الأول
بقلم نوال زايد
قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن نتائج الفصل الأول مقبولة جدا. وهي أحسن من نتائج نفس الفترة من السنة الدراسية الماضية .
وقال الوزير أن بعض المؤسسات التربوية عرفت تأخيرا في تنفيذ البرامج. وهذا بسبب تغيير طابع التدريس مقارنة بالسنة الماضية الذي كانت يتم فيه التدريس بنظام التفويج .
وأضاف الوزير ، أن الاستاذ بالرغم من بعض الصعوبات التي واجهها هذه السنة بالعودة إلى النظام القديم الى انه استطاع أن ينفذ نسبة كبيرة من البرنامج الخاص بالفصل الأول .
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