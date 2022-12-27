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هذا رأي وزير التربية في نتائج الفصل الأول

بقلم نوال زايد
هذا رأي وزير التربية في نتائج الفصل الأول
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قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن نتائج الفصل الأول مقبولة جدا. وهي أحسن من نتائج نفس الفترة من السنة الدراسية الماضية .

وقال الوزير أن بعض المؤسسات التربوية عرفت تأخيرا في تنفيذ البرامج. وهذا بسبب تغيير طابع التدريس مقارنة بالسنة الماضية الذي كانت يتم فيه التدريس بنظام التفويج .

وأضاف الوزير ، أن الاستاذ بالرغم من بعض الصعوبات التي واجهها هذه السنة بالعودة إلى النظام القديم الى انه استطاع أن ينفذ نسبة كبيرة من البرنامج الخاص بالفصل الأول .

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