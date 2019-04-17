هذا رد بن فليس على إستقالة بلعيز

قال رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ان كلمة الفريق أحمد قايد صالح في ورقلة تضمن ان كل الافاق مازالت مفتوحة لحل الازمة.

وفي أول رد فعل له حول استقالة بلعيز وتعين خليفة له، قال بن فليس ان هذا التغيير جاء في ضروف مخيبة للأمال، سدت جزء من هذه الافاق المفتوحة.

وفي بيان له قال بن فليس، ان رحيل رموز النظام السياسي القائم هو صميم الانسداد السياسي الذي تعيشه الجزائر.

وقال بن فليس ان الجزائريين يفتقدون الى رؤية كاملة حول المقاربية المتي يجب انتهاجها للخروج الامن والمنظم والسريع من الازمة.

ما يولد تعقيدات في الحياة السياسية و المؤسساتية و الدستورية في الجزائر.

ومن الضروري التخلص من رموز النظام القائم، السياسية منها والاقتصادية التي قال انها ترهن الحول للخروج من الازمة.