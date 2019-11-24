هذا سبب إستبعاد بن ناصر عن جائزة أفضل لاعب شاب إفريقي!

جاء غياب إسماعيل بن ناصر، عن القائمة المُرشحة للتتويج بجائزة أفضل لاعب شاب إفريقي لتثير الكثير من الجدل لدى الجزائريين.

وفاجأت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم الجميع، عندما لم تضع إسم النجم الشاب في القائمة النهائية للجائزة السالف ذكرها.

وإعتبر المُتابعون الخيار غريبا جدا، بإعتبار أن اليساري مُتواجد في ترشيحات أفضل لاعب، ومن غير المنطقي ألا يتواجد مع الشُبان.

ونلفت النظر بأن السبب الرئيسي لعدم ترشيح مُحارب الصحراء، يعود لسنه لا غير، بإعتباره سيدخل عامه الـ22 الفاتح ديسمبر الداخل.

وتنص قوانين الكاف، على ترشيح اللاعبين الذين لا يتجاوز سنهم الـ21 عاما فقط، عند نهاية العام.

ووجد إسماعيل، نفسه محروما من التنافس على الجائزة والتي كان سيفوز بها لا محالة لو كان من مواليد سنة 1998.