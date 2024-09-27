هذا سبب ارتفاع معدل رفض تأشيرة شنغن

يواجه الأفارقة طلبًا مرتفعًا للحصول على تأشيرة الدخول في مجموعة دول منطقة شنغن.

وتتكون هذه المجموعة من 29 دولة أوروبية تتمتع رسميًا بضوابط حدودها المتبادلة.

وتأشيرة شنغن هي تصريح دخول لمسافري البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (UE). والذي يسمح لهم بإجراء زيارة محكمة ومؤقتة لمدة 90 يومًا كحد أقصى في هذه المساحة.

في عام 2023، تم رفض هذا المبلغ للمهاجرين الأفارقة بقيمة 61 مليون دولار (54 مليون يورو) مقابل رسوم إضافية.

ورصد تقرير حديث لمجلس الوزراء البريطاني بشأن الهجرة هينلي ما تمثله البلدان الأفريقية في سبتمبر.

وتم تحليل بيانات الاتحاد الأوروبي حول طلبات التأشيرة بين عامي 2009 و2023. أين وجدت زيادة مذهلة في طلبات التأشيرة لطالبي تأشيرة شنغن.

وفي عام 2014، تم رفض 18% من طلبات التأشيرات الأفريقية، في حين بلغت نسبة الرفض العالمي 5%.

وتم تحديد أيضًا من خلال العوامل الرئيسية الإيرادات وقوة جواز السفر. والتي يمكن أن توضح أن المطالبين الأفارقة يواجهون رسوم رفض تأشيرة شنغن المرتفعة.

لماذا تم رفض طلبات التأشيرة هذه؟

رسميًا، يُعزى رفض التأشيرة إلى شكوك حول نية المطالبة بالتأشيرة.

فالبلدان الغنية ذات مستويات الدخل الأعلى (قياساً بالناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي). تمتلك عموماً جوازات سفر أقوى (يتم قياسها بواسطة مؤشر هينلي باسبورت باور. وهو مؤشر يستند إلى بيانات من هيئة النقل الجوي الدولية). وهذا يعني أنه يمكن لمواطنيهم زيارة بلدان متعددة بدون تأشيرة. يسمح جواز السفر القوي للأشخاص بالتحرك بحثًا عن الفرص الاقتصادية.

وفي المقابل، فإن الأشخاص في البلدان الفقيرة، لديهم جوازات سفر أضعف. وهذا يعني أن فرصهم في السفر بدون تأشيرة تقل بشكل كبير.

ونتيجة لذلك، يصعب على الأفارقة السفر لأن طلبات الحصول على التأشيرة تكون أكثر عرضة للرفض.

وغالبًا ما يُعزى رفض التأشيرة إلى الشكوك حول نية مقدم الطلب مغادرة بلد الوجهة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة.

وفقًا للدول الأوروبية، تستند معظم حالات الرفض إلى شكوك معقولة حول نية طالب التأشيرة في العودة إلى بلده الأصلي.

كما هو منصوص عليه في دليل قانون تأشيرة الاتحاد الأوروبي. يعتمد تقييم نية طالب التأشيرة في العودة إلى بلده الأصلي على أدلة ظرفية. ويتمتع المسؤولون القنصليون بسلطة تقديرية واسعة في هذا الصدد. حيث انهم يأخذون في الاعتبار ثلاثة عوامل رئيسية:

-استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمقدم الطلب في بلد إقامته.

-إثبات العمل أو الأنشطة التجارية.

-الروابط الأسرية والمجتمعية.

قد تتضمن المستندات الداعمة إثباتًا للوسائل المالية والملكية وعقود العمل والسجلات التجارية وترتيبات السفر.

وغالبًا ما يُظهر أقوى المتقدمين للحصول على التأشيرة روابط قوية مع وطنهم.

في نظام تأشيرة شنغن، غالبًا ما يرتبط إثبات نية العودة إلى بلده الأصلي بالوضع الاقتصادي لمقدمي الطلبات وجنسيتهم.

ومع ذلك، وفقًا لبحثي، لا يوجد دليل يشير إلى أن ارتفاع معدل الرفض. يؤدي إلى انخفاض الهجرة غير الشرعية أو تجاوز مدة التأشيرة.

وتسلط النتائج الضوء على سياسات التأشيرات التي تؤثر بشكل غير متناسب على الأفارقة الذين يسعون للسفر إلى أوروبا. فهي تقوض التزام الاتحاد الأوروبي المعلن بتعزيز الشراكات مع أفريقيا.