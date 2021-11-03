هذا سبب التهاب أسعار منتجات مركب الحديد والصلب بالحجار

كشف المدير العام لمركب الحديد والصلب بالحجار، لطفي كمال مانع، عن سبب التهاب أسعار منتجات الحديد والصلب.

وقال إن ارتفاع أسعار فحم الكوك في السوق الدولية هو السبب في التهاب أسعار منتجات الحديد والصلب.

وأوضح مانع لدى نزوله ضيفا على القناة الثانية للاذاعة الوطنية أن “ارتفاع أسعار المواد الاولية المستعملة في الأفران الكبرى. سيما فحم الكوك هو المتسبب في الارتفاع الكبير لاسعار منتجات الحديد والصلب.

مضيفا أن سعر فحم الكوك الذي هو مادة تخضع لتعاملات البورصة قد انتقل من 300 دولار في شهر فيفري الأخير. إلى 650 دولار حاليا.

ويستعمل فحم الكوك بشكل أساسي في مجال الحديد والصلب من أجل تخفيض فحم الحديد في الافران الكبرى. للحصول على حديد الزهر الذي يتم تحويله فيما بعد الى صلب.

أما عن الوضعية المالية لهذه المؤسسة، فقد أكد ان المركب يوجد في وضعية مالية جيدة ويمول نفسه بنفسه منذ 2020.

مضيفا ان الشركة “قد شرعت في دفع ديونها المقدرة ب 23 مليار دج”.

وتابع أن المركب يعاني من “فائض” في اليد العاملة حيث يقدر عددهم بـ5.818 عامل.

لذلك فقد أكد بأنه من “الضروري” الانتقال إلى المرحلة الثانية من مخطط نمو المركب بحوالي 80 مليار دج.

أما بخصوص استئناف الإنتاج في هذا الفرع من مجمع سيدار فقد أكد مانع انه “انطلق بشكل جيد”. خلال السداسي الأول من السنة الجارية “بنسبة 60 % من القدرة النظرية للإنتاج. المقدرة بـ 800 ألف طن سنويا (اي 480 ألف طن من منتجات الحديد).

أما النشاط الاساسي للمركب فيتمثل في صناعة المنتجات المسطحة والطويلة على غرار اللفائف و الألواح الفولاذية والأنابيب بدون لحام.

واستطاع المجمع خلال السداسي الاول من السنة الجارية تصدير 108000 طن من المنتجات المصنعة. مقابل 152000 طن خلال سنة 2019 و 90000 طن في سنة 2020.