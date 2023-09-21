هذا سبب انتحار الممثلة التركية ميرفي كيالب

كشف والد الممثلة التركية ميرفي كيالب، بطلة مسلسل “محارب”، عن سبب انتحارها بإطلاق رصاصة على رأسها. من مسدس مرخّص مملوك له، في مفاجأة مدوية هزّت الوسط الفني التركي.

وحسب موقع فوشيا فقد قال علي رضا كيالب إن ابنته ميرفي، 36 عامًا، انتحرت إثر مرورها بحالة نفسيّة سيّئة خلال الفترة الأخيرة. بعد محاولتها المشاركة في أكثر من مشروع فني، لكن لم يكلّل ذلك بالنجاح. ما عرّضها لأزمة نفسيّة قوية، دفعتها للتخلص من حياتها.

وكان جيران الممثلة التركية قد أكدوا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية. أنهم سمعوا إطلاق نار من شرفة الطابق الثاني من مبنى سكني في شارع غازي في دالامان.

وأضافوا أنهم أبلغوا الشرطة، وهرع فريق طبي إلى مكان الحادثة، وخلال الفحوص التي أجراها الطاقم الطبي. اتضح وفاة الممثلة ميرفي كيالب، حيث نُقلت جثتها إلى مشرحة معهد الطبّ الشرعيّ في موغلا لتشريحها.