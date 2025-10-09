هذا سبب تأخر أشغال 565 سكن تساهمي في عين طاية وبرج البحري

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن سبب تأخر أشغال 565 سكن تساهمي في عين طاية وبرج البحري بالعاصمة.

وأوضح بلعريبي، بخصوص مشروع 381 سكن اجتماعي تساهمي في برج البحري. أن كل الإجراءات المتعلقة بالدراسات التقنية. واستصدار رخصة البناء تم الانتهاء منها. ويرتقب اعادة تنشيط الورشة قبل نهاية أكتوبر.

أما مشروع 184 سكن اجتماعي تساهمي في عين طاية فنظرا لعدم احترام المرقي للالتزامات التعاقدية. تتضمن تسليم البرنامج في آجاله تم ايداع الملف على مستوى العدالة -حسب ما افاد به الوزير-. أين تم صدور حكم قضائي نهائي يقضي بفسخ العقد مع المرقي. وتم تعيين الوكالة الوطنية للسكن وتطويره “عدل” كمرقي جديد لاتمام المشروع.

وفور الانتهاء من اجراءات التقنية -يضيف الوزير خلال رده على أسئلة النواب- التي لا تزال لدى العدالة سيتم تنصيب الورشة واعادة بعث المشروع من جديد قبل نهاية السنة .