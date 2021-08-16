هذا سبب تأخر عملية التزويد بالمياه الشروب في بلديات شرق العاصمة

عرفت بعض بلديات شرق الجزائر العاصمة اليوم الاثنين تأخرا في عملية التزويد بالمياه الشروب في الساعات الأولى للتوزيع. بسبب وقوع خلل أمس الأحد على الساعة 23:00 على مستوى منشآت الضخ بسد قدارة.

وحسبما أعلنته شركة المياه و التطهير للجزائر “سيال” في بيان لها. فقد أدى هذا الخلل إلى توقف محطة معالجة المياه الشروب ببودواو وخفض تحويل المياه من هذا النظام نحو الجزائر.

وشرعت فرق سيال في عملية الإصلاح فور وقوع العطب من أجل استئناف الخدمة للمعدات. وعند استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب، يتم تزويد بلديات شرق الجزائر المعنية ببرنامج التوزيع تدريجيا اليوم الاثنين. مع تأخير في بداية ساعات التوزيع.

وقامت سيال بتسخير تجهيزات متنقلة لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية وهي المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه. وأكدت لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأن استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب سيتم بصفة تدريجية عند نهاية الأشغال.