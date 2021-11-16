هذا سبب تذبذب ونقص مخزون “البراسيتامول”

طمأن مدير النشاطات الصيدلانية والتنظيم بوزارة الصناعة الصيدلانية، بشير علواش، اليوم الثلاثاء. انه يتم التكفل على مستوى الوزارة بمشكلة ندرة بعض الأدوية، ومنها الأنسولين و”البراسيتامول” وبعض الأدوية الموجهة لمرضى السرطان.

وأشار علواش، خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية. إلى وجود مشاريع مستقبلية لتعزيز سياسة الأمن الدوائي كإنتاج أدوية ذات قيمة مضافة.

وأوضح في ذات السياق، انه يوجد فريق عمل متكون من ممثلين عن وزارة الصناعة الصيدلانية. والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والصيدلة المركزية للأدوية. من اجل دراسة طلبات الاستيراد الاستثنائية للمواد الموجهة للمستشفيات للموافقة عليها، وإيجاد الحلول لكل حالات ندرة الأدوية.

كما ذكر علواش أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لمحاربة الاستيراد العشوائي وضبط السوق. وهذا من خلال وضع سياسية وطنية لتحديد الأسعار. ودعم مشاريع إنتاج الأدوية ذات القيمة المضافة وتبني سياسة لتعويض الأدوية مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

كما تطرق المسؤول عن المنصة الرقمية التي تم استحداثها على مستوى الوزارة. والتي تقوم بدراسة برامج الاستيراد والإنتاج ومخزون الأدوية عند المنتجين والمستوردين ومختلف الموزعين. بحيث تعمل على تتبع مسار الدواء في كل مراحله.

وبفضل هذه المنصة، تمكنت الوزارة من معرفة وتحديد التذبذب ونقص المخزون في مادة “البراسيتامول” على سبيل المثال (الدواء المنتج محليا). مشيرا إلى أن العديد من المنتجين قدموا كمية إنتاجهم الشهرية ومخزونهم، ما كشف عن وجود خلل.

وعليه، قامت الوزارة، يضيف علواش، بعدة عمليات تفتيش ودراسة للوضعية. حيث اتضح فيما بعد أن مخزون المادة الأولية نفذ عند بعض المنتجين. مؤكدا أن وزير القطاع أسدى تعليمات لإنتاج كل الكميات المطلوبة ووضعها في السوق.

وقد كشف وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، عن طرح 9256362 علبة من البراسيتامول في الأسواق. خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر إلى 11 نوفمبر2021. لضمان التموين المستمر.

كما أعلن با باحمد عن مضاعفة الإنتاج الوطني للبراسيتامول، إستجابة للطلب الوطني الكبير الذي يرجع إلى جائحة كورونا.

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