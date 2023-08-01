هذا سبب تقطع بث قنوات جزائرية على “أوتلسات 7 وا”

أوضحت مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن التقطعات الملاحظة في بث القنوات ذات المحتوى الجزائري التي تبثها هذه المؤسسة على قمر “أوتلسات 7 وا” (Eutelsat 7wa). تردد 10922 عمودي. راجع إلى التقلبات الجوية السائدة فوق محطة البث عبر الساتل.

وجاء في البيان: تعقيبا على الأخبار المتداولة عن توقف بث القنوات ذات المحتوى الجزائري على قمر Eutelsat 7wa تردد 10922 عمودي. التي تبثها مؤسسة البث الاذاعي و التلفزي. نعلم مشاهدينا الكرام أن التقطعات الملاحظة راجعة إلى التقلبات الجوية السائدة فوق محطة البث عبر الساتل. التي قد تدوم طيلة هذا الأسبوع”.